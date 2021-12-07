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Сотрудники без кода категории в РСВ не учитываются для льготного кредита

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Банки выдают пострадавшему бизнесу кредиты под 3 % годовых. Размер кредита зависит от численности сотрудников. С 19 ноября 2021 года ее считают по-новому.

Этот вопрос стал темой обсуждения на нашем форуме.

Численность банки берут из информационного сервиса ФНС.

Порядок формирования сведения в этом сервисе поменялся с 19 ноября.

Раньше брали количество всех людей из РСВ, в том числе по договорам ГПХ.

С 19 ноября численность считается так:

Берут количество уникальных СНИЛС, входящих в третий раздел РСВ, последнего месяца отчетного квартала, если по работнику указан код категории застрахованного лица.

1

То есть люди без категории не считаются.

Код категории указывается в строке 130 раздела 3 РСВ.

2

Добавим, что по правилам заполнения РСВ при отсутствии начислений по сотруднику в строке 130 (это код категории) ставится прочерк.

Но фактически в некоторых программах код в строке 130 проставляется.

Сегодня мы писали про аналогичную проблему у получателей субсидий. Если по сотруднику в РСВ не стоит код категории, налоговики не считают его за человека и субсидию по нему не дают. Но если поставить код категории, то человек уже считается, и субсидию дают.

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