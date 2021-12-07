Сотрудники без кода категории в РСВ не учитываются для льготного кредита

Банки выдают пострадавшему бизнесу кредиты под 3 % годовых. Размер кредита зависит от численности сотрудников. С 19 ноября 2021 года ее считают по-новому.
Этот вопрос стал темой обсуждения на нашем форуме.
Численность банки берут из информационного сервиса ФНС.
Порядок формирования сведения в этом сервисе поменялся с 19 ноября.
Раньше брали количество всех людей из РСВ, в том числе по договорам ГПХ.
С 19 ноября численность считается так:
Берут количество уникальных СНИЛС, входящих в третий раздел РСВ, последнего месяца отчетного квартала, если по работнику указан код категории застрахованного лица.
То есть люди без категории не считаются.
Код категории указывается в строке 130 раздела 3 РСВ.
Добавим, что по правилам заполнения РСВ при отсутствии начислений по сотруднику в строке 130 (это код категории) ставится прочерк.
Но фактически в некоторых программах код в строке 130 проставляется.
Сегодня мы писали про аналогичную проблему у получателей субсидий. Если по сотруднику в РСВ не стоит код категории, налоговики не считают его за человека и субсидию по нему не дают. Но если поставить код категории, то человек уже считается, и субсидию дают.
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