Что может пристав, если арестовал дебиторку? Только требовать уплатить

Если пристав пришел по арестованной дебиторке, а у вас денег нет — напишите ему, что сами ждете долг. А еще свой долг вы можете выкупить за меньшую сумму.

Рассказывает наш подписчик.

«На ООО-1 пришло постановление судебного пристава. Наш контрагент ООО-2, которому мы должны денег, не заплатил налоги. Пристав даёт нам три дня для оплаты задолженности на счёт приставов. Там история по взаимоотношениям долгая. Кто-нибудь ранее сталкивался с подобным?

Может ли пристав без суда наложить ограничения на наш счёт?».

В данном случае не что иное, как арест дебиторской задолженности (ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Это означает, что должник теперь не имеет права этой дебиторкой распорядиться (например, кому-то ее продать по цессии) и не может требовать от своего должника по ней рассчитаться. Вместо него это сделает сам пристав. Он будет требовать расплатиться по арестованной дебиторке на депозитный счет приставов, либо выставит ее на торги.

Кстати, если дебиторку выставят на торги, компания (должник должника) может ее выкупить. Даже если, к примеру, должна 1 млн, а выставили за 500 тыс. руб. — выкупит за 500 тыс. руб. и долг будет закрыт.

У приставов есть ограничение по пределу взыскания с должника должника. А именно, он может требовать не более, чем нужно для погашения долга.

Например, у пристава производство на 1 млн руб., он находит дебиторку у должника на 5 млн. Пристав может потребовать только 1 млн, плюс исполнительский сбор. Если требует больше — можно это оспорить в суде.

Ну а если денег у дебитора должника нет, стоит приставу отписаться, мол, ждите, нам самим должны. Арестовывать счета или имущество в данном случае пристав не имеет права.