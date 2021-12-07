Если вам так и не пришло уведомление о налогах, сообщите об этом в ИФНС до конца года

2 декабря истек срок уплаты имущественных налогов физлиц за 2020 год. Но если вам не пришло уведомление, это не значит, что налог можно не платить.

Уведомления на уплату транспортного, земельного и имущественного налогов были направлены людям почтой или электронной в личный кабинет на сайте ФНС.

Если вы до сих пор не получили уведомление, надо сообщить об этом налоговикам до 31 декабря 2021 года.

Сообщение можно сдать в любую налоговую инспекцию или МФЦ в отношении каждого объекта налогообложения.

К нему надо приложить копии документов на недвижимость или автомобиль.

Сообщение можно отправить через личный кабинет.

Если направить его с опозданием или не направить вовсе, будет штраф. Его размер – 20 % от неуплаченной суммы налога.

Сообщение подавать не нужно, если ранее за это имущество вы платили налог или у вас есть льготы в виде освобождения от налога.