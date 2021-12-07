Для сбора биометрии создадут приложение. Лишь бы сдавали

Чтобы люди активнее сдавали биометрию, в Минцифры хотят создать специальное мобильное приложение. Не надо будет идти в МФЦ или банки.

Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев, пишет «ТАСС». Сейчас там готовят поправки.

«Важно, чтобы у пользователя возникла мотивация сдавать эту биометрию, здесь вопрос, какие ключевые сервисы мы запустим, которые сделают процесс более мотивированным» — сказал он.

По его словам, по такой биометрии всех услуг не предоставят, только в ограниченном варианте. Но она точно может быть дополнительным способом для авторизации на Госуслугах.

На «Клерке» ранее писали, что эксперты советуют биометрию не сдавать, пока это не стало обязанностью. Хранится она будет в неких базах данных, а любую базу могут украсть, слить или продать.