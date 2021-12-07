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Налоговики год писали акт по налоговой проверке. И не написали ничего толкового

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Рубрика Налоговые проверки
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Согласно акту, не было ни одного допроса. А три нормальных компании-контрагента признали фиктивными. А все потому, что куш — 58 млн рублей доначислений. Зачем тут доказательства?

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Сегодня получили акт выездной налоговой проверки одной подмосковной компании. С задержкой почти на год. Сам акт датирован 13 января 2021 года.

По мере вычитки акта, мой шок становился всё сильнее. И нет, шокирован я был не мощной доказательной базой налоговиков, а полным её отсутствием. От слова — совсем. Ноль. Зеро.

После прочтения у меня сложилось стойкое чувство, что инспекторы просто перепечатали заключение отдела предпроверочного анализа. Проверяющие в ходе проверки занимались чем угодно, но не самой проверкой.

Несколько моментов по акту.

  • Весь акт построен на трёх контрагентах, которые по мнению налоговой являлись сомнительными и фактически не выполняли субподрядные работы.

Налоговики посчитали сомнительными три реально действующие организации, со штатом, сайтами в интернете, людьми, техникой и т.п. Это действительно реально работающие компании.

  • Одно из обоснований сомнительности контрагентов — отсутствие платежей за канцелярию, аренду офиса, воду и т.д и т.п. Открываю выписки контрагентов, приложенные к акту, вижу эти платежи в выписках.
  • Налоговая не провела ни одного допроса. Ни одного. Ни сотрудников налогоплательщика, ни контрагентов.
  • Ну и ещё смешных вещей по мелочи.

Претензий на 58 000 000 рублей. Что они делали во время проверки? Что они писали год

Автор собирается этот акт снести полностью через возражения.

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В комментариях предположили, что сотрудники, которые вели эту выездную — уволились. Потому налоговики и выдали хоть что-то. Автор ответил, что да, двое уволились, есть отметка в акте.

А еще пишут, что таких случаев сейчас много. И порой встречаются акты по ВНП еще хуже.

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