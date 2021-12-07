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Встречайте: в «Клерк.Консультациях» появился новый эксперт по налоговым проверкам

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Рубрика Налоговые проверки
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У «Клерка» появился новый эксперт в «Консультациях». О налоговых проверках, налоговых спорах и законных способах налоговой экономии расскажет Константин Чупырь.

Константин Чупырь — судебный и налоговый юрист, налоговый консультант, член Палаты Налоговых консультантов. 

Основные направления работы:

  • налоговое консультирование;
  • оптимизация налогообложения;
  • налоговые проверки;
  • налоговые споры;
  • корпоративное споры;
  • банкротство;
  • споры по госзакупкам 44-ФЗ и корпоративным закупкам 223-ФЗ.

Дополнительные направления (большой судебно-представительский опыт):

  • земельные споры;
  • строительные споры;
  • споры по недвижимости;
  • арендные споры.

Доступ к «Консультациям» есть у подписчиков «Клерк.Премиум».

Кроме ответов на вопросы, в подписке несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров, инструменты для бухгалтеров. А еще сможете заказать статью главреду «Клерка», она напишет и разместит в «Разборах». Посмотрите все возможности нашей платформы и подключайтесь по кнопке ниже.

Список других экспертов можно посмотреть тут.

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На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся - 15 декабря.

Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

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