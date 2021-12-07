Встречайте: в «Клерк.Консультациях» появился новый эксперт по налоговым проверкам

У «Клерка» появился новый эксперт в «Консультациях». О налоговых проверках, налоговых спорах и законных способах налоговой экономии расскажет Константин Чупырь.
Константин Чупырь — судебный и налоговый юрист, налоговый консультант, член Палаты Налоговых консультантов.
Основные направления работы:
- налоговое консультирование;
- оптимизация налогообложения;
- налоговые проверки;
- налоговые споры;
- корпоративное споры;
- банкротство;
- споры по госзакупкам 44-ФЗ и корпоративным закупкам 223-ФЗ.
Дополнительные направления (большой судебно-представительский опыт):
- земельные споры;
- строительные споры;
- споры по недвижимости;
- арендные споры.
Доступ к «Консультациям» есть у подписчиков «Клерк.Премиум».
Кроме ответов на вопросы, в подписке несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров, инструменты для бухгалтеров. А еще сможете заказать статью главреду «Клерка», она напишет и разместит в «Разборах». Посмотрите все возможности нашей платформы и подключайтесь по кнопке ниже.
Список других экспертов можно посмотреть тут.
АКЦИЯ НЕДЕЛИ!
На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся - 15 декабря.
Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.
В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Покажите директору, на что вы способны. Записаться и получить подарок