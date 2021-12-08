В Санкт-Петербурге розница с залами более 50 м2 с 2022 года не сможет применять ПСН

Власти Санкт-Петербурга увеличили стоимость патентов на 2022 год и отменили патенты для розницы с большой площадью.
Принят закон от 25.11.2021 № 562-121.
Важное изменение – отменили право на патент розничным магазинам с площадью зала более 50 кв м.
По остальной рознице все оставили как было. Стоимость патентов поднимать не стали.
Зато для других видов деятельности ее подняли. Вот, например, как вырос ПВД для ИП без работников по некоторым видам деятельности:
Вид деятельность
ПВД в 2021 году, тыс. руб.
ПВД в 2022 году, тыс. руб.
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий
600
900
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви, за исключением пошива ортопедической обуви
600
900
Парикмахерские и косметические услуги
800
1 000
Грузоперевозки
800
900
Еще одно нововведение – добавили зависимость ПВД от наличия работников. В 2021 году такого нет. Сейчас стоимость патента от количества работников не зависит.
В 2022 году будет дополнительная плата – 45 тыс. руб. за работника. Так по всем услугам.
Например, для парикмахерской ПВД на 2022 год: (1 000 0000 + 45 000 х количество сотрудников).
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