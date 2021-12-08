До 2024 года продлили заморозку накопительной пенсии

Все взносы на ОПС будут по-прежнему идти на страховую пенсию. В очередной раз, теперь до 2024 года, продлили заморозку накопительных взносов.
Сегодня Госдума в окончательном чтении приняла законопроект.
Таким образом страховые взносы на ОПС, поступающие в 2014 — 2024 годах, учитываются только на финансирование страховой пенсии.
Пенсия у людей от этого меньше не будет. Взносы увеличивают страховую пенсию, а накопительная не растет.
Если человек не доживает до пенсии, его пенсионные накопления достаются наследникам. А вот взносы на страховую часть не наследуются.
О том, что еще поменяли по накопительной пенсии – читайте тут.
Председатель «СР» Сергей Миронов предложил раздать все пенсионные накопления людям, так как после заморозки с 2014 года накопительный компонент пенсионной системы потерял всякий смысл.
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