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До 2024 года продлили заморозку накопительной пенсии

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Рубрика Пенсии
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Все взносы на ОПС будут по-прежнему идти на страховую пенсию. В очередной раз, теперь до 2024 года, продлили заморозку накопительных взносов.

Сегодня Госдума в окончательном чтении приняла законопроект.

Таким образом страховые взносы на ОПС, поступающие в 2014 — 2024 годах, учитываются только на финансирование страховой пенсии.

Пенсия у людей от этого меньше не будет. Взносы увеличивают страховую пенсию, а накопительная не растет.

Если человек не доживает до пенсии, его пенсионные накопления достаются наследникам. А вот взносы на страховую часть не наследуются.

О том, что еще поменяли по накопительной пенсии – читайте тут.

Председатель «СР» Сергей Миронов предложил раздать все пенсионные накопления людям, так как после заморозки с 2014 года накопительный компонент пенсионной системы потерял всякий смысл.

 

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