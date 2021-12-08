О самом важном, что изменится в кадрах в 2022 году, расскажем завтра на бесплатном вебинаре

В следующем году ожидается много изменений в кадровом делопроизводстве и документообороте. А где бухгалтеру и кадровику можно быстро о них узнать и подготовиться?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Топ кадровых изменений на 2022 год». Он пройдет завтра, 9 декабря, начало в 11:00 по Мск.
О чем будем говорить:
- Как оформлять больничные листы?
- Как передавать сведения в ФСС?
- Что поменяется в охране труда с марта 2022?
- Какие документы надо подготовить уже сейчас?
- Как изменился отчет СЗВ-ТД в 2021 году?
Спикер — Юлия Жижерина, Преподаватель Русской Школы Управления, эксперт в области трудового права и управления персоналом.
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АКЦИЯ НЕДЕЛИ!
На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся - 15 декабря.
Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.
В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
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