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О самом важном, что изменится в кадрах в 2022 году, расскажем завтра на бесплатном вебинаре

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Рубрика Кадры
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В следующем году ожидается много изменений в кадровом делопроизводстве и документообороте. А где бухгалтеру и кадровику можно быстро о них узнать и подготовиться?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Топ кадровых изменений на 2022 год». Он пройдет завтра, 9 декабря, начало в 11:00 по Мск.

О чем будем говорить:

  • Как оформлять больничные листы?
  • Как передавать сведения в ФСС?
  • Что поменяется в охране труда с марта 2022?
  • Какие документы надо подготовить уже сейчас?
  • Как изменился отчет СЗВ-ТД в 2021 году?

Спикер — Юлия Жижерина, Преподаватель Русской Школы Управления, эксперт в области трудового права и управления персоналом.

Запишитесь сейчас.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ!

На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся - 15 декабря.

Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Покажите директору, на что вы способны. Записаться и получить подарок

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