О самом важном, что изменится в кадрах в 2022 году, расскажем завтра на бесплатном вебинаре

В следующем году ожидается много изменений в кадровом делопроизводстве и документообороте. А где бухгалтеру и кадровику можно быстро о них узнать и подготовиться?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Топ кадровых изменений на 2022 год». Он пройдет завтра, 9 декабря, начало в 11:00 по Мск.

О чем будем говорить:

Как оформлять больничные листы?

Как передавать сведения в ФСС?

Что поменяется в охране труда с марта 2022?

Какие документы надо подготовить уже сейчас?

Как изменился отчет СЗВ-ТД в 2021 году?

Спикер — Юлия Жижерина, Преподаватель Русской Школы Управления, эксперт в области трудового права и управления персоналом.

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