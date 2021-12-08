Высокие ставки по ипотеке снизят стоимость жилья. Но для покупателей ничего не изменится

Рост ставок по ипотеке приведет к скидкам на жилье от застройщика, активизирует рынок вторички и снизит доходность от сдачи квартир в аренду.

Такое мнение высказал Алексей Гальцев, основатель компании Realiste.

Рост ставок начался после заявления главы ЦБ о том, что продлевать льготную ипотеку в 2022 году нет смысла — это еще больше поднимет цены на жилье. На фоне этого заявления Сбербанк поднял ставки как для первичного, так и для вторичного рынка до 9,3%.

По словам Гальцева, когда отменили прошлые условия по льготной ипотеке в июне 2021 года, в течение месяца спрос на новостройки упал на 20%. С тех пор застройщики стараются повысить спрос различными акциями и скидками. Например, новогодние скидки начались в сентябре.

Кроме того, в прошлый год в сторону рынка новостроек был неоправданно большой перекос, а значит рынок вторичного жилья будет наверстывать позиции.

Эксперт считает, что в ближайшие месяцы спрос на жилье останется на прежнем уровне.

А доходность сдачи в аренду жилья, по его мнению, в условиях растущей инфляции и удорожания ипотеки будет снижаться.

По материалам «РИА Новости».

На «Клерке» писали, что льготная ипотека повлияла на удорожание квартир. Получается, что будет ипотека по низким ставкам, но цены высокие, что ипотека дорогая, но квартиры подешевле — цены примерно одинаковые будут. А с инфляцией еще и вырастут.