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В «Клерк.Консультациях» появился новый эксперт по уголовному праву

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Рубрика УК РФ
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У «Клерка» появился новый эксперт в «Консультациях». По любым вопросам уголовного права расскажет Наталья Мельникова.

Наталья Мельникова — общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области в сфере уголовного процесса.

У нее десять лет адвокатской практики, специализировалась на защите по уголовным делам.

Распоряжением Минюста России (с 16.02.2010) аккредитована в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы на коррупциогенность.

Доступ к «Консультациям» есть у подписчиков «Клерк.Премиум».

Кроме ответов на вопросы, в подписке несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров, инструменты для бухгалтеров. А еще сможете заказать статью главреду «Клерка», она напишет и разместит в «Разборах». Посмотрите все возможности нашей платформы и подключайтесь по кнопке ниже.

Список других экспертов можно посмотреть тут.

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На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся - 15 декабря.

Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

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