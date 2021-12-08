В «Клерк.Консультациях» появился новый эксперт по уголовному праву

У «Клерка» появился новый эксперт в «Консультациях». По любым вопросам уголовного права расскажет Наталья Мельникова.

Наталья Мельникова — общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области в сфере уголовного процесса.

У нее десять лет адвокатской практики, специализировалась на защите по уголовным делам.

Распоряжением Минюста России (с 16.02.2010) аккредитована в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы на коррупциогенность.

Доступ к «Консультациям» есть у подписчиков «Клерк.Премиум».

Кроме ответов на вопросы, в подписке несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров, инструменты для бухгалтеров. А еще сможете заказать статью главреду «Клерка», она напишет и разместит в «Разборах». Посмотрите все возможности нашей платформы и подключайтесь по кнопке ниже.

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