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Компаниям с низкими зарплатами надо платить налог на бедность

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Рубрика Зарплата
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Работодателей надо заинтересовать платить сотрудникам достойную зарплату. Люди придумали, как это сделать.

Народная инициатива опубликована на сайте РОИ.

Работодателей хотят поставить перед выбором:

  • платить хорошую зарплату

или

  • платить новый социальный налог.

По мнению автора предложения, хорошая зарплата — это такая, которой хватает:

  • на обучение детей;
  • на приобретение недорогого автомобиля;
  • на оплату за проживания;
  • на покупку других социальных благ.

Если компания не платит такую зарплату, она должна платить налог на обеспечение малодоходного населения.

Как вам такая идея?

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