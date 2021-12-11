Компаниям с низкими зарплатами надо платить налог на бедность

Работодателей надо заинтересовать платить сотрудникам достойную зарплату. Люди придумали, как это сделать.
Народная инициатива опубликована на сайте РОИ.
Работодателей хотят поставить перед выбором:
- платить хорошую зарплату
или
- платить новый социальный налог.
По мнению автора предложения, хорошая зарплата — это такая, которой хватает:
- на обучение детей;
- на приобретение недорогого автомобиля;
- на оплату за проживания;
- на покупку других социальных благ.
Если компания не платит такую зарплату, она должна платить налог на обеспечение малодоходного населения.
Как вам такая идея?