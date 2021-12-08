Что ждать инвесторам от 2022 года?

Инвесторы рассказали, какие финансовые тенденции они ждут от 2022 года. Среди них назвали пандемию, инфляцию, рост ключевых ставок и развитие виртуальных миров.

Главным финансовым тормозом называют пандемию коронавируса. причем, вне зависимости от того, закончится она или нет.

Если нет — ограничения вряд ли дадут экономике развиваться динамично. Если да — у правительств больше не будет причин для печатания денег и поддержки низких ставок.

Тенденцией на все времена назвали инфляцию. Если ее уровень снизится, вряд ли стоит ждать роста цен акций. Сохранение ее уровня вызовет снижение прибыли и котировки акций.

А если вырастет, центробанки могут ужесточить кредитную политику, что вызовет рост стоимости займов для стран с крупной задолженностью — таких, как Италия — и истощение рыночной ликвидности.

Бороться с инфляцией собираются через повышение ключевой ставки. Вчера на «Клерке» писали, куда можно вложиться, если ставка ЦБ растет.

Отказ от энергии, которую вырабатывают при сжигании нефти, угля и газа, может замедлить развитие экономики. Поиск альтернативных источников энергии повысит затраты промышленных компаний. А это может повлиять на рост инфляции.

Еще один сегмент, на который влияет пандемия — развитие так называемых метавселенных. Это виртуальные миры, в которых можно практически жить (играть, работать, учиться). Инвесторы советуют присмотреться к акциям компаний, которые это разрабатывают — Roblox, Nvidia, Netflix.

Кроме того, Facebook предсказывают падение акций на 10-15% из-за снижения его популярности у молодых людей.

Зачем вообще все это знать? Следить за трендами нужно не только для общего развития, это необходимо для того, чтобы оценивать обстановку на рынке, быть начеку и контролировать свои инвестиции.

По материалам канала «Несложный процент от Яндекс.Инвестиций».