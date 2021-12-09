Лучше поздно, чем рано. Налоговики советуют ИП на УСН не торопиться с освобождением от налога на имущество

ИП на УСН может освободиться от налога на имущество, которое он использует в бизнесе. Но надо подать заявление в ИФНС. Когда — заранее или постфактум? ФНС считает, что торопиться не стоит.

Разъяснение дано в письме № БС-3-21/7821@ от 29.11.2021.

В НК нет какого-то конкретного срока для направления в ИФНС заявления о льготе. Не обязательно это делать после того, как закончится налоговый период.

Но ИП должен как-то подтвердить, что имущество используется им в предпринимательской деятельности.

Когда налоговики будут рассматривать заявление, они должны иметь сведения о том, что данное имущество точно используется в бизнесе, а не в личных целях.

В письме ФНС сообщает, что им представляется затруднительным подтвердить такое использование за периоды времени, не прошедшие на момент рассмотрения заявления.

Таким образом, ФНС рекомендует не бежать впереди паровоза и подавать заявление, когда год уже прошел и уже на 100 % ясно, что имущество применялось в бизнесе.

Правда, они не настаивают на этом мнении и сообщили, что письмо носит рекомендательный характер.

То есть по НК можно подать заявление в любое время, даже если год еще не закончился. Но налоговикам это не нравится.