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Отменить обычную доверенность с 29 декабря будет просто

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Рубрика ГК РФ
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Ввели новый удобный способ оперативно отменить доверенность в простой письменной форме и известить об этом всех заинтересованных лиц. Будет специальный электронный сервис.

Принят Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2021 с поправками в ГК.

Сейчас, чтобы отменить простую доверенность, надо публиковать информацию в «Коммерсанте». Но с 29 декабря 2021 года вводят новые правила.

Чтобы отменить простую письменную доверенность, надо внести информацию об этом в электронный реестр распоряжений.

Он будет на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Там уже анонсировали предстоящий запуск сервиса.

Доступ к данным этого реестра — бесплатный 24 часа в сутки.

Будет считаться, что об отзыве обычной доверенности через реестр заинтересованному лицу стало известно на следующий день.

То есть даже если кто-то не знает, что доверенность отменили, автоматически будет считаться, что знает.

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