Перевозчик попал на полмиллиона из-за пассажира-антимасочника

В Кургане компания-перевозчик заплатит штраф в 500 тысяч рублей за пассажира автобуса без маски. Суду хватило невнятной видеозаписи и трех фото.

Здесь примечательны два момента. Такой большой штраф в регионе назначили впервые. А кроме того, суду было достаточно видеозаписи со смартфона, на которой некто сказал, что «это проверка МКУ «Транспортное управление». Ни фамилий, ни должностей в кадре не прозвучало.

Также суду показали три фотографии, по которым невозможно идентифицировать конкретный автобус, а также протокол и акт за подписью представителя департамента экономического развития области.

Перевозчика оштрафовали по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП. Защита пыталась объяснить, что пассажир сначала зашел в автобус в маске, потом ее снял. Но суд это не убедило.

На «Клерке» вчера писали, что Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски просто по фотографии или видеозаписи.

По материалам «РГ».