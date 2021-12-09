Бухгалтеры советуют, что делать с компанией, если она 10 лет не работала и не сдавала никаких отчетов. Либо все сдавать и платить штрафы, либо новую зарегистрировать.

Спрашивает наш подписчик.

«Есть юрлицо. Не работает уже лет десять. Документы в контролирующие органы тоже, соответственно, не подаёт. Сейчас, во-первых, учредитель получил письмо о недостоверности юрадреса, во-вторых, хочет юрлицо реанимировать.

Есть ли шанс обойтись сдачей нулёвок только за последние три года? Или за все десять потребуют?».

В комментариях пишут:

«Если учредитель не хочет получить бан на 3 года, который прилетит после принудительной ликвидации за недостоверный адрес:

меняет/подтверждает юрадрес;

сдает нулевки за весь период (со штрафами неоднозначно, могут за все выставить, могут только за часть отчетов);

продолжает деятельности либо ликвидирует в нормальном режиме».

Еще пишут, что проще создать новую компанию, поскольку штрафов только от ПФР наберется. Даже если директор один, без работников. Но тут, по словам автора, хотят компанию оставить, у нее уже «история» есть.