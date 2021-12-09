Как налоговики собираются кошмарить бизнес в 2022 году? Расскажем завтра на бесплатном вебинаре

На что бухгалтерам и руководству компаний стоит обратить внимание? Разрывы по НДС, самозанятые, отраслевые проекты по обелению рынка.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Тренды налогового контроля 2021/2022: все для бухгалтера и директора». Он пройдет завтра, 10 декабря, начало в 10:00 по Мск.
О чем будем говорить:
- Налоговые риски: проблемные контрагенты — разрывы по НДС, самозанятые, ИП, выездные налоговые проверки физлиц.
- Отраслевые проекты в налоговом контроле: клининг, транспорт, строительство. Налоговая оговорка.
- Необоснованная налоговая выгода (ст. 54.1 НК) — налоговый контроль: побуждение налогоплательщиков к «добровольной» доплате налогов, истребование документов, допросы, осмотры, выемки.
Спикеры:
- Кира Гин, управляющий партнер «Гин и партнеры».
- Александрина Гин, партнер «Гин и партнеры».
- Мария Лоецкая, старший налоговый юрист юрфирмы «Гин и партнеры».
- Елена Констандина, старший налоговый юрист «Гин и партнеры».
Запишитесь скорее, места еще есть.
К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!
Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.
Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.
В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).