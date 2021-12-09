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Как налоговики собираются кошмарить бизнес в 2022 году? Расскажем завтра на бесплатном вебинаре

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Рубрика Налоговые проверки
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На что бухгалтерам и руководству компаний стоит обратить внимание? Разрывы по НДС, самозанятые, отраслевые проекты по обелению рынка.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Тренды налогового контроля 2021/2022: все для бухгалтера и директора». Он пройдет завтра, 10 декабря, начало в 10:00 по Мск.

О чем будем говорить:

  1. Налоговые риски: проблемные контрагенты — разрывы по НДС, самозанятые, ИП, выездные налоговые проверки физлиц.
  2. Отраслевые проекты в налоговом контроле: клининг, транспорт, строительство. Налоговая оговорка.
  3. Необоснованная налоговая выгода (ст. 54.1 НК) — налоговый контроль: побуждение налогоплательщиков к «добровольной» доплате налогов, истребование документов, допросы, осмотры, выемки.

Спикеры:

  • Кира Гин, управляющий партнер «Гин и партнеры».
  • Александрина Гин, партнер «Гин и партнеры».
  • Мария Лоецкая, старший налоговый юрист юрфирмы «Гин и партнеры».
  • Елена Констандина, старший налоговый юрист «Гин и партнеры».

Запишитесь скорее, места еще есть.

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).

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