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За просрочку отчетов в статистику грозят штрафами в 20-30 тыс. руб.

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Рубрика Статистическая отчетность
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Росстат грозится штрафами за просроченную отчетность, но пока реальных прецедентов нет.

Кроме того, бухгалтеры рассказывают, что отчеты каждый месяц нужно отслеживать, не поменялось ли чего.

Спрашивает наш подписчик.

«Кого-нибудь статистика штрафовала? На 1 день просрочили ПМ-пром, и нам прислали огромный протокол».

По словам автора, штраф вменяют огромный — 20-30 тысяч руб.

В комментариях пишут:

«Мне по эл. почте прислали уведомление, что я должна сдать отчет 57-Т. В первый раз его увидела, сдала на 1 день позже. На следующий день статистика прислала грозное письмо, что я ежемесячно должна проверять формы для сдачи на сайте статистики. А почему не каждый день проверять, а „всего-то“ раз в месяц? Надеюсь, что штраф не пришлют. Если пришлют, пойду судиться».

Из статистики порой совершенно непонятные запросы прилетают:

«Там абсолютно хаотичная выборка, такое ощущение, что генератор случайных чисел раз в месяц выплёвывает коды ОКПО и формы отчётности.

Очень здорово ежемесячно отправлять нулевые отчёты(титульные страницы) о забастовках, капитальных вложениях, посевах зерна на урожай и прочие идиотские формы.

  • У нас — бухгалтерская фирма, и нет ничего, связанного с этими отчётами!
  • Нас не волнует! Вы попали в выборку, пришлите срочно».
Насчет штрафов пишут, что можно написать возражение, приложить максимум документов по отчету, и штрафовать не будут. По крайней мере, ни одного случая, что реально оштрафовали, в ветке не привели.

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