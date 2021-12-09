За просрочку отчетов в статистику грозят штрафами в 20-30 тыс. руб.

Росстат грозится штрафами за просроченную отчетность, но пока реальных прецедентов нет.
Кроме того, бухгалтеры рассказывают, что отчеты каждый месяц нужно отслеживать, не поменялось ли чего.
Спрашивает наш подписчик.
«Кого-нибудь статистика штрафовала? На 1 день просрочили ПМ-пром, и нам прислали огромный протокол».По словам автора, штраф вменяют огромный — 20-30 тысяч руб.
В комментариях пишут:
«Мне по эл. почте прислали уведомление, что я должна сдать отчет 57-Т. В первый раз его увидела, сдала на 1 день позже. На следующий день статистика прислала грозное письмо, что я ежемесячно должна проверять формы для сдачи на сайте статистики. А почему не каждый день проверять, а „всего-то“ раз в месяц? Надеюсь, что штраф не пришлют. Если пришлют, пойду судиться».Из статистики порой совершенно непонятные запросы прилетают:
«Там абсолютно хаотичная выборка, такое ощущение, что генератор случайных чисел раз в месяц выплёвывает коды ОКПО и формы отчётности.
Очень здорово ежемесячно отправлять нулевые отчёты(титульные страницы) о забастовках, капитальных вложениях, посевах зерна на урожай и прочие идиотские формы.
- У нас — бухгалтерская фирма, и нет ничего, связанного с этими отчётами!
- Нас не волнует! Вы попали в выборку, пришлите срочно».
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