Почти 70% бизнеса сталкивались с коррупцией в 2021 году

Из них 49% встречаются с ней редко, а 20% - постоянно. А каждый третий предприниматель никогда с коррупцией не соприкасался.

К таким выводам пришли в ТПП, опросив 42 475 предпринимателей из разных сфер экономики. Это и самозанятые, и представители микропредприятий, а также малого, среднего и крупного бизнеса. 60% из них занимаются бизнесом более 3 лет.

«Никогда не сталкивался с коррупцией каждый третий участник опроса. Однако численность предпринимателей, сталкивающихся с коррупцией, по-прежнему высока: 49% сталкиваются с ней редко, а 20% — постоянно», — отметила вице-президент ТПП Елена Дыбова.

Кроме того, в опросе приняли участие и чиновники (всего 3870 чел.). Если сравнивать ответы на вопрос, выросла ли коррупция, бизнес чаще отвечал, что осталась на прежнем месте. А среди чиновников каждый четвертый считает, что ее уровень вырос. О снижении уровня в бизнесе высказался каждый пятый, а среди представителей власти — 15%.

Любопытна статистика и по федеральным округам.

«В ЦФО никогда не сталкивались с коррупцией 36% проголосовавших, а в Северо-Кавказском федеральном округе — только 15%. Постоянно сталкивается с проявлениями коррупции каждый четвертый респондент из Дальневосточного федерального округа».

По материалам «ТАСС».