Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Почти 70% бизнеса сталкивались с коррупцией в 2021 году

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономические преступления
Версия для печати

Из них 49% встречаются с ней редко, а 20% - постоянно. А каждый третий предприниматель никогда с коррупцией не соприкасался.

К таким выводам пришли в ТПП, опросив 42 475 предпринимателей из разных сфер экономики. Это и самозанятые, и представители микропредприятий, а также малого, среднего и крупного бизнеса. 60% из них занимаются бизнесом более 3 лет.

«Никогда не сталкивался с коррупцией каждый третий участник опроса. Однако численность предпринимателей, сталкивающихся с коррупцией, по-прежнему высока: 49% сталкиваются с ней редко, а 20% — постоянно», — отметила вице-президент ТПП Елена Дыбова.

Кроме того, в опросе приняли участие и чиновники (всего 3870 чел.). Если сравнивать ответы на вопрос, выросла ли коррупция, бизнес чаще отвечал, что осталась на прежнем месте. А среди чиновников каждый четвертый считает, что ее уровень вырос. О снижении уровня в бизнесе высказался каждый пятый, а среди представителей власти — 15%.

Любопытна статистика и по федеральным округам.

«В ЦФО никогда не сталкивались с коррупцией 36% проголосовавших, а в Северо-Кавказском федеральном округе — только 15%. Постоянно сталкивается с проявлениями коррупции каждый четвертый респондент из Дальневосточного федерального округа».

По материалам «ТАСС».

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).

Подборка полезных мероприятий

Разместить