Выемка гораздо лучше обыска, потому что при ней не требуют все подряд, рассказал адвокат

Постановление о выемке могут прислать на WhatsApp, зато о времени, когда ее проведут, можно с операми договориться.

По сути, выемка — это когда пришли со списком документов (в постановлении) и просят по нему. А если обыск — берут вообще все.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

По его словам, сначала с выемкой приходят в компании, у которых в процессе расследования уголовного дела нашли признаки однодневок. На этот момент гендиров уже допросили, те сообщили, что они номиналы, и никакого отношения к этим фирмам не имеют.

После этого проводят анализ банковских выписок и книг продаж в этих однодневках, и по ним устанавливают, которые им перечисляли деньги. Или принимали оплату по ним в расходы. И принимают решение произвести выемку в этих компаниях.

Основание выемки всегда должно быть подтверждено обоснованным постановлением следователя.

Постановление вручают по-разному. В том числе могут отправить скан на корпоративную почту или WhatsApp, а после звонят секретарю с просьбой подтвердить получение. Нормально ли это? Адвокат считает, что да. Все равно, когда они приедут в ваш офис, дадут постановление в оригинале.

А теперь несколько вопросов и ответов по выемке:

Если кроме документов по уголовному делу сотрудники ОБЭП хотят еще и книги покупок и книги продаж, а также ОСВ по 60, 62 счету в полном объеме за весь период по всем контрагентам компании, что давать?

Адвокат советует дать книги покупок и продаж. Все равно сотрудники сами могут их запросить в налоговой, а по отказу поймут, что вам есть, что прятать, чем можно спровоцировать обыск. А вот оборотно-сальдовую сразу давать не стоит.

Почему они требуют как можно больше документов?

Как всегда, чтобы что-то найти. Сотрудники ОЭБ и ПК существенно ограничены в мероприятиях в отношении бизнеса, а тут такая возможность.

Дадут ли время подготовиться к выемке и подобрать необходимые документы?

Как правило, дают, с ними можно договориться о конкретном времени ее проведения. Сейчас очень редко требуют начать выемку незамедлительно.

И, конечно же, стоит звонить адвокату, чтобы он сопроводил весь процесс.