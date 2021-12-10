Кто пользовался облачным сервисом EnDocs? Хотим ваши отзывы

«Клерку» нужны ваши отзывы о компании EnDocs для «Рейтинга компаний».
EnDocs — облачный сервис электронного документооборота. Вы можете хранить важные документы в облаке, а не на носителях в офисах.
Компания ведет блог на «Клерке». Вот что интересного пишут:
- Как перейти на электронный кадровый документооборот.
- Как создать электронный архив: вопросы и ответы.
- Как организовать документооборот «на удаленке»?
Это удивительно, но отзывов об этом сервисе мы не нашли не только на «Клерке», но и вообще в интернете. А значит, вы вполне можете быть первыми.
Рассказывайте смело, что нравится, что не нравится, что добавить, что убрать. Мы все передадим представителям компании.
Ждем ваши отзывы.