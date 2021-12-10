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Кто пользовался облачным сервисом EnDocs? Хотим ваши отзывы

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Рубрика ЭДО
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«Клерку» нужны ваши отзывы о компании EnDocs для «Рейтинга компаний».

EnDocs — облачный сервис электронного документооборота. Вы можете хранить важные документы в облаке, а не на носителях в офисах. 

Компания ведет блог на «Клерке». Вот что интересного пишут:

Это удивительно, но отзывов об этом сервисе мы не нашли не только на «Клерке», но и вообще в интернете. А значит, вы вполне можете быть первыми.

Рассказывайте смело, что нравится, что не нравится, что добавить, что убрать. Мы все передадим представителям компании.

Ждем ваши отзывы.

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