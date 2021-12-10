Работодателям приходится удерживать из зарплат сотрудников долги по их личным налогам

Сотрудники не платят вовремя свои личные имущественные налоги, а отдуваться за это приходится бухгалтеру.
Налоговики присылают работодателям документы на взыскание с заплат неплательщиков.
Участнице нашего форума после удержания долга с зарплаты сотрудника предстоит оформить 8 платежных поручений по разным налогам в разрезе разных КБК и ОКТМО.
И это только по одному сотруднику. А он такой в компании не один.
Сумма удержанного долга не так велика, но работы у бухгалтера из-за этих копеек немало.
Наша читательница пытается найти способ оптимизировать этот процесс — например, отправить все налоги на один КБК и ОКТМО, а следом — заявление на зачет.
Но клерки советуют не создавать новых проблем, а сразу перечислить удержанный долг так, как этого требует ИФНС.
Обсуждение идет в теме форума «Удержание из зарплаты по Заявлению налоговой».
А вам приходилось удерживать у сотрудников налоги и перечислять их в ИФНС?
Верховный суд уже подготовили законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с физлиц, которые не являются ИП. У должников будет право в течение месяца отправить возражение. В таком случае разбираться уже будет суд.
К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!
Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.
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В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).