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Работодателям приходится удерживать из зарплат сотрудников долги по их личным налогам

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Рубрика Исполнительное производство
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Сотрудники не платят вовремя свои личные имущественные налоги, а отдуваться за это приходится бухгалтеру.

Налоговики присылают работодателям документы на взыскание с заплат неплательщиков.

Участнице нашего форума после удержания долга с зарплаты сотрудника предстоит оформить 8 платежных поручений по разным налогам в разрезе разных КБК и ОКТМО.

И это только по одному сотруднику. А он такой в компании не один.

Сумма удержанного долга не так велика, но работы у бухгалтера из-за этих копеек немало.

Наша читательница пытается найти способ оптимизировать этот процесс — например, отправить все налоги на один КБК и ОКТМО, а следом — заявление на зачет.

Но клерки советуют не создавать новых проблем, а сразу перечислить удержанный долг так, как этого требует ИФНС.

Обсуждение идет в теме форума «Удержание из зарплаты по Заявлению налоговой».

А вам приходилось удерживать у сотрудников налоги и перечислять их в ИФНС?

Кстати, налоговикам хотят дать право взыскивать долги с физлиц без обращения в суд, чтобы разгрузить мировых судей.

Верховный суд уже подготовили законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с физлиц, которые не являются ИП. У должников будет право в течение месяца отправить возражение. В таком случае разбираться уже будет суд.

 

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).

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