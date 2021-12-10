Работодателям приходится удерживать из зарплат сотрудников долги по их личным налогам

Сотрудники не платят вовремя свои личные имущественные налоги, а отдуваться за это приходится бухгалтеру.

Налоговики присылают работодателям документы на взыскание с заплат неплательщиков.

Участнице нашего форума после удержания долга с зарплаты сотрудника предстоит оформить 8 платежных поручений по разным налогам в разрезе разных КБК и ОКТМО. И это только по одному сотруднику. А он такой в компании не один.

Сумма удержанного долга не так велика, но работы у бухгалтера из-за этих копеек немало.

Наша читательница пытается найти способ оптимизировать этот процесс — например, отправить все налоги на один КБК и ОКТМО, а следом — заявление на зачет.

Но клерки советуют не создавать новых проблем, а сразу перечислить удержанный долг так, как этого требует ИФНС.

Обсуждение идет в теме форума «Удержание из зарплаты по Заявлению налоговой».

А вам приходилось удерживать у сотрудников налоги и перечислять их в ИФНС?

Кстати, налоговикам хотят дать право взыскивать долги с физлиц без обращения в суд , чтобы разгрузить мировых судей. Верховный суд уже подготовили законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с физлиц, которые не являются ИП. У должников будет право в течение месяца отправить возражение. В таком случае разбираться уже будет суд.