Декларацию по налогу на имущество снова поменяют

В декларации по налогу на имущество надо будет указывать новые коды льгот.

Недавно поменяли форму декларации по налогу на имущество за 2021 год. Потом утвердили еще более новую форму, которую надо сдавать за 2022 год. Сейчас вносят изменения в отчет за 2022 год.

Поменяется приложение к приказу о декларации с кодами налоговых льгот.

Сегодня на федеральном портале опубликован проект ФНС.

Поправки понадобились из-за принятия Федерального закона от 29.11.2021 № 382-ФЗ.

Появились новые льготы по налогу на имущество, а кодов для них.

Их разработают. Текст проекта пока не опубликован.

Новые коды будут с 2023 года, то есть при сдаче отчета за 2022 года.

С 2022 года по закону № 382-ФЗ не будет облагаться налогом на имущество некоторая недвижимость на федеральной территории «Сириус», которая принадлежит: образовательным НКО и построена по программе для олимпийских объектов;

организациям, у которых есть право на проведение чемпионата мира FIA «Формула-1»;

унитарным, казенным, бюджетным организациям, созданным властями.

Про другие многочисленные изменения в НК по закону № 382-ФЗ мы писали здесь.