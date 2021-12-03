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Как изменятся налоги для малого бизнеса в 2022 году?

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Приняты Федеральные законы № 382-ФЗ и № 389-ФЗ от 29.11.2021 с многочисленными поправками в НК. Мы сделали обзор тех изменений, которые затрагивают малый бизнес.

НДС

Российские регистрационные удостоверения и после 31.12.2021 будут учитываться для применения ставки НДС 10 % и освобождения от НДС.

Правила будут аналогичны тем, что сейчас действуют для подержанных автомобилей и бытовой техники, приобретаемых у населения.

НДФЛ

Люди, у которых есть двое детей, при продаже квартиры не будут платить НДФЛ при любом сроке владения квартирой.

Есть условия.

Надо в этом же году или до 30 апреля следующего купить другую квартиру, лучше прежней. И еще при продаже квартиры семье не должно принадлежать более 50 % в другой, более просторной и более дорогой квартире.

Право на льготу есть только у тех, кто получил субсидию за нерабочие дни.

Освобождение однократное. Оно действует в месяце получения субсидии или в следующем.

Выплата должна быть за счет бюджета, а розыгрыш призов должен быть организован:

  • в соответствии с законодательными актами РФ,
  • в соответствии с актами президента;
  • в соответствии с актами правительства;
  • в соответствии с законами или иными актами региональной власти;
  • в соответствии с решениями органов местного самоуправления.

Доходы должны быть выплачены по итогам участия в соревнованиях и конкурсах, включенными в утвержденный правительством перечень.

Организаторами этих мероприятий должны быть:

  • НКО, учрежденные в соответствии с указами президента;
  • НКО, учредителями которых являются НКО, учрежденные в соответствии с указами президента.

По поручению Владимира Путина в стране заработала программа догазификации: к жилым домам бесплатно делают подводку газа.

За это с людей не будут брать НДФЛ.

Налог на прибыль

Изменили пункт 60 статьи 251 НК, расширив его толкование. Теперь там значатся ковидные субсидии для бизнеса, включенного в реестр МСП, и для СОНКО.

Освобождение распространяется не только на налог на прибыль, но и на налоги по УСН и ЕСХН, потому что список доходов там аналогичный.

Эта норма аналогична освобождению от НДФЛ людей, которые получают призы за победу в соревнованиях и конкурсах, организованных НКО.

Страховые взносы

Право на льготу есть только у тех, кто получил субсидию за нерабочие дни. Выплата по МРОТ на человека не включается в базу по взносам.

Воспользоваться льготой можно в месяце получения субсидии или в следующем.

Имущественные налоги

Если фирма уплатила одну сумму транспортного или земельного налога, а сообщение из ИФНС пришло на другую сумму, можно представить пояснения: обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и т.д.

С 2022 года на это у организаций вместо 10 дней будет 20 дней.

Чтобы фирмы, которые находятся в процессе ликвидации, не забыли уплатить авансовый платеж по транспортному или земельному налогам, ИФНС будет слать им дополнительные сообщения.

Срок — не позднее 1 месяца со дня истечения установленного срока уплаты авансового платежа по налогу.

По ФСБУ 25/2018 одно и то имущество может учитываться в ОС не только у арендодателя, но и у арендатора.

Чтобы не было двойного налогообложения, приняли поправки в НК.

Если земельный участок фирмы не используется по целевому назначению, то налог за него будет по максимальной ставке — 1,5 %.

Власти будут выявлять факты нецелевого использования земли, выдавать владельцам предписание и сообщать об этом в ИФНС.

Уплата налогов

С 2022 года сумма излишне уплаченного налога будет зачитываться в счет предстоящих платежей или недоимки по:

  • налогам;
  • сборам;
  • страховым взносам;
  • штрафам за налоговые правонарушения.

Применять такой способ можно будет с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Налоговики будут сами распределять полученные от налогоплательщиков деньги по КБК разных налогов и страховых взносов.

Сначала надо свериться с ИФНС, потом подать заявления, а потом за 5 дней до срока уплаты каждого налога сдать в ИФНС уведомления.

По НДФЛ уведомления надо слать один раз в месяц — до 5 числа.

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