Бесплатные программы для рисования бизнес-процессов. Кто чем пользуется?

Бухгалтеры поделились, какими простыми и бесплатными программами можно воспользоваться для рисования карт бизнес-процессов.

Спрашивает наш подписчик.

«Может, кто-то делал карты процессов для своего бизнеса, посоветуйте, пожалуйста, программу подходящую. Желательно несложную и желательно бесплатную».

В комментариях мнния разошлись. Кто-то пишут, что все в гугл-доках рисуют. А кто-то упомянул, что есть бесплатный тариф у Битрикса. Интересно, в Excel кто-нибудь такое рисовал? Теоретически ведь можно.

Вот еще варианты советуют:

Последняя при определенном функционале становится платной.

Еще можно про MindJet вспомнить, но она платная. Хоть и очень удобная.

Коллеги, а вы что посоветуете? Пишите в комментариях.