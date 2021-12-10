Бесплатные программы для рисования бизнес-процессов. Кто чем пользуется?

Бухгалтеры поделились, какими простыми и бесплатными программами можно воспользоваться для рисования карт бизнес-процессов.
Спрашивает наш подписчик.
«Может, кто-то делал карты процессов для своего бизнеса, посоветуйте, пожалуйста, программу подходящую. Желательно несложную и желательно бесплатную».
В комментариях мнния разошлись. Кто-то пишут, что все в гугл-доках рисуют. А кто-то упомянул, что есть бесплатный тариф у Битрикса. Интересно, в Excel кто-нибудь такое рисовал? Теоретически ведь можно.
Вот еще варианты советуют:
Последняя при определенном функционале становится платной.
Еще можно про MindJet вспомнить, но она платная. Хоть и очень удобная.
Коллеги, а вы что посоветуете? Пишите в комментариях.
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