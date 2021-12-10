Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Бесплатные программы для рисования бизнес-процессов. Кто чем пользуется?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Интернет и IT
Версия для печати

Бухгалтеры поделились, какими простыми и бесплатными программами можно воспользоваться для рисования карт бизнес-процессов. 

Спрашивает наш подписчик.

«Может, кто-то делал карты процессов для своего бизнеса, посоветуйте, пожалуйста, программу подходящую. Желательно несложную и желательно бесплатную».

В комментариях мнния разошлись. Кто-то пишут, что все в гугл-доках рисуют. А кто-то упомянул, что есть бесплатный тариф у Битрикса. Интересно, в Excel кто-нибудь такое рисовал? Теоретически ведь можно.

Кстати об Excel. Рекомендуем посмотреть специальный курс «Excel для бухгалтеров и предпринимателей: все важное в программе простым языком».

Вот еще варианты советуют:

Последняя при определенном функционале становится платной.

Еще можно про MindJet вспомнить, но она платная. Хоть и очень удобная.

Коллеги, а вы что посоветуете? Пишите в комментариях.

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).

Подборка полезных мероприятий

Разместить