Верховный суд разрешил налоговикам рассылать требования в последние дни срока по камералке

Компанию оштрафовали на 5000 рублей за то, что она отказалась отвечать на требование налоговиков. По ее мнению, срок по камералке вышел, а значит и отвечать не надо. Суды с ней не согласились.
Компания направила декларацию 22.03.19, а налоговики отправили по ней требование 20.06.19. Получили его 01.07.19, и решили не отвечать — срок камералки вышел
Суды посчитали, что требование понятное, какие документы хотели налоговики, из него определить можно. Компания не предоставила доказательств невозможности что-то по нему предоставить.
И указали, что налоговое законодательство не предусматривает оснований оставлять налоговое требование без внимания, когда оно направлено в последние дни камеральной проверки.
Верховный суд с ними согласился.
Дело №А27-24135/2020, определение ВС можно скачать во вложении.
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