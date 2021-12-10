Многие бухгалтеры хотят кроме бухгалтерии заниматься чем-нибудь еще. А на это нужно выучиться. Кто-то хочет совсем уйти из профессии, но не всегда получается. А кто-то просто выбирает хобби.

Подписчики делятся, чему бухгалтеру можно поучиться. Мнения разделились.

Кто-то учится рисовать и спортивному плаванию.

Кто-то выучилась на стилиста-имиджмейкера, но из-за отсутствия вернулась в бухучет.

А кто-то решила выучиться на налогового консультанта. Считает это авантюрой.

Еще был вариант с обучением на курсах массажа. Но для работы нужно медицинское образование, так что не срослось.

Также предлагают смотреть вебинары, курсы по введению в различные профессии, и что-то выбрать там.

Кто-то предлагает такой вариант:

«Надо учиться тому, как ничего не делать, а деньги получать».

Многие обратили внимание на ошибку в посте автора — там «тся» и «ться» перепутаны. И посоветовали поучиться русскому языку.

А завершим таким советом:

«Крестиком вышивать не пробовали?».

Коллеги, а что вы посоветуете? Расскажите в комментариях.