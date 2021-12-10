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💡 Бухгалтеры рассказали, чем можно заняться помимо бухгалтерии

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Многие бухгалтеры хотят кроме бухгалтерии заниматься чем-нибудь еще. А на это нужно выучиться. Кто-то хочет совсем уйти из профессии, но не всегда получается. А кто-то просто выбирает хобби.

Подписчики делятся, чему бухгалтеру можно поучиться. Мнения разделились.

  • Кто-то учится рисовать и спортивному плаванию.
  • Кто-то выучилась на стилиста-имиджмейкера, но из-за отсутствия вернулась в бухучет.
  • А кто-то решила выучиться на налогового консультанта. Считает это авантюрой.
  • Еще был вариант с обучением на курсах массажа. Но для работы нужно медицинское образование, так что не срослось.
  • Также предлагают смотреть вебинары, курсы по введению в различные профессии, и что-то выбрать там.

Кто-то предлагает такой вариант:

«Надо учиться тому, как ничего не делать, а деньги получать».

Многие обратили внимание на ошибку в посте автора — там «тся» и «ться» перепутаны. И посоветовали поучиться русскому языку.

А завершим таким советом:

«Крестиком вышивать не пробовали?».

Коллеги, а что вы посоветуете? Расскажите в комментариях.

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

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В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).

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