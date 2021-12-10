Устав ООО можно получить из налоговой как в электронном виде, так и в бумажном

Они равнозначны между собой, но бумажный все-таки лучше, потому что с электронного через 12 месяцев нотариус откажется делать равнозначную бумажную копию.

Спрашивает наш подписчик.

«Вопрос по электронной регистрации устава в новой редакции. Прошла регистрация, сшиваем устав, а кто расписывается на прошивке? Или надо заказывать в ФНС с их печатью и подписью?».

Небольшим мануалом по уставам поделилась, юрист ЮК ПРИОРИТЕТ.

«После регистрации Устава в новой редакции, по новым требованиям закона, документы приходят заявителю в виде электронного контейнера (архива), подписанного ЭЦП ФНС на эл. почту, указанную в заявлении.

Возможен вариант, когда кроме электронных документов, можно получить их же на бумаге. Для этого в заявлении на последней странице должна быть проставлена цифра «1» в графе «выдать документы на бумажном носителе».

В таком случае документы можно будет получить в ИФНС (лично директору или представителю по нотариальной доверенности), и заодно они прилетят в электронном виде. Если же цифра «1» не стоит и вам пришли только электронные документы, есть два варианта получения их на бумаге:

Заверить их равнозначность у нотариуса. Нотариус подтвердит подпись сотрудника ФНС на электронных документах и выдаст каждый со своей печатью. Стоимость — 150 рублей за 1 лист. Получить в территориальной налоговой дубликат документа. Стоимость составит либо 200 рублей (выдадут на пятый день), либо 400 рублей, если нужно получить Устав на следующий день.

На титульном листе Устава, который приходит в контейнере, в верхнем левом углу будет проставлен блок с ЭЦП сотрудника ФНС. Данный документ можно распечатать сколько угодно раз и хранить вместе с остальными учредительными документами компании.

Однако, для предъявления Устава в банки или третьим лицам потребуется либо предоставлять вместе с распечаткой электронный контейнер на флешке, либо равнозначный устав или его дубликат из налоговой. Все потому, что по распечатке нельзя проверить действительность Устава и подписи, содержащейся на нем.

Также обращаем внимание, что равнозначность нотариусы могут заверить только в сроки действия ЭЦП, которой подписаны документы (12 месяцев). Если представитель компании пойдет к нотариусу заверять устав, на котором подпись старше, тот откажется предоставлять услугу, так как они не смогут по истекшей ЭЦП проверить подписанта по своей системе».