Акции мобильных операторов падают из-за закона Яровой. Пора скупать?

Обзор рынков инвестиций: Яндекс попал индекс Dow Jones, акции мобильных операторов падают из-за ужесточения закона Яровой, а Илон Маск решил стать блогером, из-за чего акции Tesla упали на 3%.

Яндекс в мировом индексе устойчивого развития

Теперь в Dow Jones Sustainability Index две компании из России — Яндекс и Polymetal. Ежегодно в индекс включают 10% компаний из индекса S&P Global BMI: их оценивают по ESG-принципам — экологии, социальной политике и корпоративному управлению.

Закон Яровой ужесточают — акции телекома падают

Госдума в четверг в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий закон Яровой. Если его примут, то мобильные операторы будут хранить звонки и сообщения пользователей 3 года. Рынок телекома отреагировал падением: МТС подешевел на 3%, Билайн (Veon) — на 1%, Ростелеком — на 2,5%. Но после падения через некоторое время будет коррекция.

Meta открыла двери в волшебный мир

Компания запустила виртуальный мир Horizon Worlds. Теперь совершеннолетние владельцы Oculus (очки виртуальной реальности) могут играть и общаться в виртуальном мире без приглашения. В 2022 году Meta вложит в метавселенную $10 млрд. Кстати, инвесторы советуют присмотреться к акциям разработчиков виртуальных миров — они стали очень популярны в пандемию.

Китайский застройщик Evergrande получил дефолтный рейтинг

Агентство Fitch присвоило китайскому девелоперу дефолтный рейтинг после невыплат по облигациям. После сообщения акции компании упали на 3%, а за год падение — почти 89%.

Roku больше не воюет с Google

Roku (стартап от Netflix, за десять лет ставший лидером рынка потокового телевидения в США) заключила соглашение с Google и теперь будет показывать YouTube и YouTube TV на своей платформе. Акции Roku после сообщения выросли на 9%, Alphabet (материнская компания Google) упали на 1,5%.

Mobileye от Intel выйдет на биржу в 2022 году

Компания-разработчик беспилотных автомобилей может получить после IPO (выход акций на биржу) $50 млрд.

Илон Маск хочет уйти с работы и стать блогером

Маск пятую неделю подряд сбрасывает акции Tesla, на этот раз продал почти на $1 млрд. А сегодня в Твиттере он заявил, что бросит работу и станет блогером. Акции Tesla упали на 3%.

По материалам канала «Несложный процент от Яндекс.Инвестиций».