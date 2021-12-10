У Тинькофф сбой

Пользователи не могут зайти в приложение банка Тинькофф: оно не пускает дальше введения пароля.

Система выдает сообщение «Могут наблюдаться проблемы при входе, исправим в течение 30 минут».

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