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У Тинькофф сбой

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Рубрика Банки
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Пользователи не могут зайти в приложение банка Тинькофф: оно не пускает дальше введения пароля.

Система выдает сообщение «Могут наблюдаться проблемы при входе, исправим в течение 30 минут».

А у вас как? Оставляйте отзывы о работе банка в нашем Рейтинге компаний.

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