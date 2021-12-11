Справки о медотводе, которые люди приносят на работу, внесут в специальный реестр

До недавнего времени не было единой формы справки о медотводе от прививки. Иногда медики составляли ее с указанием диагноза человека. В итоге из этой справки работодатель мог почерпнуть интригующие сведения о здоровье работника.
Такую ситуацию разбирал Роструд.
Работодатель сообщил, что сотрудник принес справку о том, что ему противопоказана прививка из-за поражения головного мозга.
У работодателя два вопроса:
- Можно ли отстранить сотрудника от работы и как это сделать?
- Может ли вообще человек с таким диагнозом работать в компании?
Ответ на первый вопрос — нет. Если у человека есть медицинские противопоказания, то обязательной вакцинации для него нет.
А что касается дальнейшей работы человека с конкретным диагнозом, этот вопрос должны решать медики.
Недавно утвердили новую справку о медотводе (приказ Минздрава № 1053н от 12.11.2021).
В этой справке не указывается диагноз человека.
Там указывают вид противопоказаний (постоянные или временные).
Вот как выглядит эта справка:
В этом же приказе Минздрава говорится, что сведения о медотводах будут вносить в специальный информационный ресурс, который заработает с 1 февраля 2022 года.