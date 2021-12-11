Справки о медотводе, которые люди приносят на работу, внесут в специальный реестр

До недавнего времени не было единой формы справки о медотводе от прививки. Иногда медики составляли ее с указанием диагноза человека. В итоге из этой справки работодатель мог почерпнуть интригующие сведения о здоровье работника.

Такую ситуацию разбирал Роструд.

Работодатель сообщил, что сотрудник принес справку о том, что ему противопоказана прививка из-за поражения головного мозга.

У работодателя два вопроса:

Можно ли отстранить сотрудника от работы и как это сделать?

Может ли вообще человек с таким диагнозом работать в компании?

Ответ на первый вопрос — нет. Если у человека есть медицинские противопоказания, то обязательной вакцинации для него нет.

А что касается дальнейшей работы человека с конкретным диагнозом, этот вопрос должны решать медики.

Недавно утвердили новую справку о медотводе (приказ Минздрава № 1053н от 12.11.2021).

В этой справке не указывается диагноз человека.

Там указывают вид противопоказаний (постоянные или временные).

Вот как выглядит эта справка: