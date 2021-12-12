Если долго владеть паем ПИФа, это не спасет от НДФЛ при его продаже

Доход от продажи пая паевого инвестиционного фонда не освобождается от НДФЛ, даже если вы владели им более 5 лет.

Освобождение при длительном сроке владения по п.17.2 ст. 217 НК предусмотрено для:

долей участия в уставном капитал;

акций.

Пай ПИФ — это не акция. Поэтому и освобождения от НДФЛ для этого инструмента нет.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.11.2021 № 03-04-06/94597.

При продаже придется уплатить НДФЛ с разницы между доходом и стоимостью покупки пая. Налог удержит брокер как налоговый агент.