Если долго владеть паем ПИФа, это не спасет от НДФЛ при его продаже

Доход от продажи пая паевого инвестиционного фонда не освобождается от НДФЛ, даже если вы владели им более 5 лет.
Освобождение при длительном сроке владения по п.17.2 ст. 217 НК предусмотрено для:
- долей участия в уставном капитал;
- акций.
Пай ПИФ — это не акция. Поэтому и освобождения от НДФЛ для этого инструмента нет.
Об этом сообщает Минфин в письме от 23.11.2021 № 03-04-06/94597.
При продаже придется уплатить НДФЛ с разницы между доходом и стоимостью покупки пая. Налог удержит брокер как налоговый агент.
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