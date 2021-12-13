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Бухгалтеры рассказали, что ЭЦП по разным компаниям можно записывать на один токен

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Рубрика ЭДО
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Налоговики разрешают записывать электронные подписи по нескольким компаниям на один носитель (токен). Даже если директора разные.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, кто получал уже ЭЦП в налоговой? Можно ли на один токен записать ЭЦП по двум, трем и более организациям?

Директор в этих организациях один и тот же».

Подробнее про ЭЦП из налоговой можно узнать из записи вебинара «ЭДО и ЭЦП в 2022 году: необходимость, а не выбор. Что делать?».

В комментариях пишут, что им в налоговой записали на один носитель:

  • ЭЦП на одного директора в трех разных компаниях;
  • ЭЦП на пятерых разных директоров в пяти разных компаниях;
  • ЭЦП на индивидуального предпринимателя и на него же, как на директора ООО.

Только в одном комментарии написали, что налоговая в Альметьевске, Татарстан, сказала, что «один токен — один руководитель».

А в некоторых инспекциях дают выбрать — на разные носители записывать, или на один.

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Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

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