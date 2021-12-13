Бухгалтеры рассказали, что ЭЦП по разным компаниям можно записывать на один токен

Налоговики разрешают записывать электронные подписи по нескольким компаниям на один носитель (токен). Даже если директора разные.
Спрашивает наш подписчик.
«Коллеги, кто получал уже ЭЦП в налоговой? Можно ли на один токен записать ЭЦП по двум, трем и более организациям?
Директор в этих организациях один и тот же».
В комментариях пишут, что им в налоговой записали на один носитель:
- ЭЦП на одного директора в трех разных компаниях;
- ЭЦП на пятерых разных директоров в пяти разных компаниях;
- ЭЦП на индивидуального предпринимателя и на него же, как на директора ООО.
Только в одном комментарии написали, что налоговая в Альметьевске, Татарстан, сказала, что «один токен — один руководитель».
А в некоторых инспекциях дают выбрать — на разные носители записывать, или на один.
К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!
Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.
Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.
В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).