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«Клерк» придумал, как защитить вас от налоговых проверок

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Рубрика Налоговые проверки
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«Клерк» собрал все самые эффективные методы защиты при налоговых проверках в одном курсе повышения квалификации, чтобы вас им обучить.

Автор курса — бывший сотрудник ОБЭП, который знает все уловки налоговиков и много лет отрабатывает схемы защиты — Иван Кузнецов.

Повысьте квалификацию до специалиста по сопровождению налоговых проверок. Станьте бухгалтером, который не только считает налоги и зарплату, а еще и поможет бизнесу противостоять давлению ревизоров. Получите навыки, которые ценят директора компаний.

После курса вы получите удостоверение о повышении квалификации на 40 часов (с занесением в госреестр ФИС ФРДО).

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