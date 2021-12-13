«Клерк» придумал, как защитить вас от налоговых проверок

«Клерк» собрал все самые эффективные методы защиты при налоговых проверках в одном курсе повышения квалификации, чтобы вас им обучить.

Автор курса — бывший сотрудник ОБЭП, который знает все уловки налоговиков и много лет отрабатывает схемы защиты — Иван Кузнецов.

Повысьте квалификацию до специалиста по сопровождению налоговых проверок. Станьте бухгалтером, который не только считает налоги и зарплату, а еще и поможет бизнесу противостоять давлению ревизоров. Получите навыки, которые ценят директора компаний.

После курса вы получите удостоверение о повышении квалификации на 40 часов (с занесением в госреестр ФИС ФРДО).