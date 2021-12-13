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💣 Минфин всех запутал с лимитом дохода по УСН

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Рубрика УСН
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Никогда такого не было, и вот опять. Бухгалтерам дали два разъяснения по УСН, которые противоречат друг другу. Сначала Минфин сказал, что лимит выручки для перехода на УСН с 2022 года — 116,1 млн, а теперь говорит, что 123,3 млн.

Вся проблема в том, как Минфин применяет коэффициент-дефлятор.

На 2021 год он установлен в размере 1,032.

На 2020 год — в размере 1,096.

Лимит дохода за 9 месяцев для перехода на УСН с 1 января следующего года по НК составляет 112,5 млн рублей. И он ежегодно индексируется.

В письме Минфина № 03-11-06/2/5885 от 01.02.2021 и письме УФНС по г. Москве № 16-17/170044@ от 16.11.2021 сообщается, что к доходам за 9 мес. 2021 года применяется дефлятор на 2021 год (1,032).

То есть по этим разъяснениям переход на УСН с 2022 года возможен при доходах не более 116,1 млн рублей. (112,5×1,032).

В письме Минфина № 03-11-06/2/95943 от 26.11.2021 сообщается, что к доходам за 9 мес. 2021 года применяется дефлятор на 2022 год (1,096).

То есть по этим разъяснениям переход на УСН с 2022 года возможен при доходах не более 123,3 млн рублей. (112,5×1,096).

А что по этому поводу говорит НК? Читаем п.2 статьи 346.12 НК:

Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам 9 месяцев того года, в котором она подает уведомление о переходе, доходы не превысили 112,5 млн. рублей.

Этот предельный доход подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год.

То есть строго по НК для перехода на УСН с 2022 года доход в 112,5 млн индексируется на коэффициент 2022 года, а не 2021-го, как Минфин считал раньше.

Таким образом сейчас Минфин внимательно вчитался в НК и отрекся от своего мнения, высказанного ранее.

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