Прокуратура взялась за работодателей, которые отчетность сдают не вовремя?

Бухгалтеры пугаются грозных бумаг из прокуратуры, которые те присылают просто из-за того, что отчетность просрочили в фонды. А больше ловить совсем некого?
Спрашивает наш подписчик.
«У нас нарушение сроков сдачи отчетности считается уголовным преступлением и карается тюремным сроком? Штраф оплачен».
В комментариях пишут:
«Меры прокурорского реагирования в виде имитации бурной деятельности перед отчетом за год...».
А кто-то пишет, что в суд ходила за ИП из-за просрочки отчета в ФСС:
«Я ходила в суд за несвоевременную сдачу 4-ФСС. Самого ИП я даже не пустила, он очень нервный. Пришла послушана, выписали штраф 1000 руб. и ушла. Смешно, что из всего списка „злостных нарушителей“ явилась я одна и заседание вместо зала перенесли в кабинет судьи».
Автор поста в комментариях пишет:
«Забыла указать: учредитель и гендир — одно лицо и больше сотрудников нет. Пункт 3 — высечь себя розгами и доложить?».
В итоге сошлись во мнении, что в стране все хорошо, и осталось выловить только нерадивых работодателей, злостно нарушающих сроки отчетности.