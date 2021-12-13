Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Прокуратура взялась за работодателей, которые отчетность сдают не вовремя?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Отчетность
Версия для печати

Бухгалтеры пугаются грозных бумаг из прокуратуры, которые те присылают просто из-за того, что отчетность просрочили в фонды. А больше ловить совсем некого?

Спрашивает наш подписчик.

«У нас нарушение сроков сдачи отчетности считается уголовным преступлением и карается тюремным сроком? Штраф оплачен».

2

Нарушение сроков отчетности еще не страшно. Но у бухгалтеров бывают действительно тяжелые ошибки. Советуем посмотреть онлайн-курс «Ошибки бухгалтеров: как исправлять в разных ситуациях».

В комментариях пишут:

«Меры прокурорского реагирования в виде имитации бурной деятельности перед отчетом за год...».

А кто-то пишет, что в суд ходила за ИП из-за просрочки отчета в ФСС:

«Я ходила в суд за несвоевременную сдачу 4-ФСС. Самого ИП я даже не пустила, он очень нервный. Пришла послушана, выписали штраф 1000 руб. и ушла. Смешно, что из всего списка „злостных нарушителей“ явилась я одна и заседание вместо зала перенесли в кабинет судьи».

Автор поста в комментариях пишет:

«Забыла указать: учредитель и гендир — одно лицо и больше сотрудников нет. Пункт 3 — высечь себя розгами и доложить?».

В итоге сошлись во мнении, что в стране все хорошо, и осталось выловить только нерадивых работодателей, злостно нарушающих сроки отчетности.

Подборка полезных мероприятий

Разместить