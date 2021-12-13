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Мошенники звонят бизнесу под видом прокуроров и предлагают «купить лояльность»

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Рубрика Мошенничество
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Лояльность лжепрокуроры обещают при проверке бизнеса. Например, соблюдает ли бизнес ковидные ограничения.

Вознаграждение за лояльность аферисты предлагают перечислить на карту, пополнить счет мобильного, или оплатить какие-либо товары или услуги. А взамен обещают не приходить с проверкой, либо не выявить никаких нарушений.

С такими звонками столкнулись бизнесмены в Новосибирске. Местная прокуратура уже предупредила предпринимателей, что прокуроры таким не занимаются:

«В очередной раз сообщаем: от сотрудников прокуратуры такие предложения не поступают и поступать по закону не могут!» — сказали в ведомстве.

По материалам «Вести Новосибирск».

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