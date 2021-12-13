Теперь ИНН можно проверить и по старому паспорту

Налоговики обновили сервис, который позволяет узнать ИНН физлиц по паспортным данным. Новая версия позволяет проверять ИНН по реквизитам предыдущего паспорта.
Сервис по проверке ИНН находится на сайте ФНС. Редакция «Клерка» решила проверить, работает ли новинка.
Для примера вбили паспортные данные с последней страницы действующего паспорта:
И... система ничего не нашла:
А по действующим данным, разумеется, все нашло
Возможно, старый паспорт 99 года уже для этого не подходит.
Зато у сотрудницы после смены фамилии ничего не находит. А по старым паспортным данным и по старой фамилии - работает: