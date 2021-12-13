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Хотим ваши отзывы про образовательную платформу Laba

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обучение для бухгалтеров
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«Клерку» нужны ваши отзывы о компании Laba для «Рейтинга компаний».

Laba — международная образовательная платформа для бизнеса, объединяет как преподавателей, так и слушателей.

Компания ведет интересный блог на «Клерке». Вот последние посты:

Вот что пишут о платформе в интернете:

1

Или вот:

23

На «Клерке» об этой платформе пока не писали, у вас есть прекрасная возможность быть первыми. Расскажите ваши впечатления.

Ждем ваши отзывы.

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