Хотим ваши отзывы про образовательную платформу Laba

«Клерку» нужны ваши отзывы о компании Laba для «Рейтинга компаний».
Laba — международная образовательная платформа для бизнеса, объединяет как преподавателей, так и слушателей.
Компания ведет интересный блог на «Клерке». Вот последние посты:
- Генетика, нейросети и Excel — как они связаны.
- Чем занимается креативный директор и как им стать: для тех, кто больше, чем бухгалтер.
- Сколько должен стоить товар, чтобы его покупали? При чем тут лестницы, архитектура и якоря.
Вот что пишут о платформе в интернете:
Или вот:
На «Клерке» об этой платформе пока не писали, у вас есть прекрасная возможность быть первыми. Расскажите ваши впечатления.
Ждем ваши отзывы.