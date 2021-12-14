В 2022 году ФСС будет платить работодателям за трудоустройство молодежи до 30 лет

С 2022 года выдавать субсидии за трудоустройство безработных будут по новым правилам. Не за всякого безработного ФСС будет платить деньги.
Разработан проект поправок в постановление Правительства № 362 от 13.03.2021.
Во-первых, получить субсидию за прием новых сотрудников смогут не только ИП и коммерческие фирмы, но и социально ориентированные НКО.
Во-вторых, получатель субсидии может иметь долг по налогам до 10 000 рублей.
В-третьих, платить будут только за молодежь до 30 лет. Но не за всю подряд.
Имеются в виду безработные люди до 30 лет, которые:
- инвалиды;
- вернулись из армии и 4 месяца не работают;
- не имеют образования;
- закончили учебу и нигде не работают 4 месяца;
- освободились из колонии;
- дети-сироты;
- состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
- имеют несовершеннолетних детей.
За каждого принятого работника работодатель получит 3 МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент.
Субсидию будут платить частями:
1 часть — после того, как новый молодой сотрудник отработает 1 месяц;
2 часть — через 3 месяца;
3 часть — через 6 месяцев.
ФСС будет брать данные из ПФР, чтобы проверить, что люди действительно работают в компании.