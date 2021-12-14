В 2022 году ФСС будет платить работодателям за трудоустройство молодежи до 30 лет

С 2022 года выдавать субсидии за трудоустройство безработных будут по новым правилам. Не за всякого безработного ФСС будет платить деньги.

Разработан проект поправок в постановление Правительства № 362 от 13.03.2021.

Во-первых, получить субсидию за прием новых сотрудников смогут не только ИП и коммерческие фирмы, но и социально ориентированные НКО.

Во-вторых, получатель субсидии может иметь долг по налогам до 10 000 рублей.

В-третьих, платить будут только за молодежь до 30 лет. Но не за всю подряд.

Имеются в виду безработные люди до 30 лет, которые: инвалиды;

вернулись из армии и 4 месяца не работают;

не имеют образования;

закончили учебу и нигде не работают 4 месяца;

освободились из колонии;

дети-сироты;

состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;

имеют несовершеннолетних детей.

За каждого принятого работника работодатель получит 3 МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент.

Субсидию будут платить частями: 1 часть — после того, как новый молодой сотрудник отработает 1 месяц; 2 часть — через 3 месяца; 3 часть — через 6 месяцев.

ФСС будет брать данные из ПФР, чтобы проверить, что люди действительно работают в компании.