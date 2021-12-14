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Налоговик занял третье место по размеру взятки в регионе

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Рубрика Экономические преступления
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На Кубани в этом году поставили рекорд по взятке — 75 миллионов рублей. И это не налоговик, хотя он в тройке лидеров.

Об этом пишет издание «Утренний юг» со ссылкой на слова прокурора Краснодарского края Сергея Табельского.

Самую большую взятку хотел получить бывший глава департамента строительства за разрешение построить апартаменты в курортной зоне. Из этих денег он успел получить 23,75 миллиона.

На втором месте — замначальника информационного центра ГУ МВД по Краснодарскому краю. Он за 40 миллионов рублей помог преступникам, которые занимались сильнодействующими препаратами.

А вот на третьем месте — налоговик, хоть и сильно отстает по сумме. Начальник межрайонной ИФНС за покровительство по службе и освобождение от ответственности за неуплату налогов получил 4,5 млн руб.

Средний размер взятки на Кубани — 1,3 млн. Число коррупционных преступлений по сравнению с прошлым годом выросло вдвое: в 2020 году их было 160, а в этом — 385.

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