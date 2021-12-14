Неустойка от контрагента не облагается НДС. Но только если под ней не маскируют что-то другое

Если ваш покупатель поздно заплатил за товар и за это по договору положена неустойка, то облагать ее НДС не надо.

Вообще, по статье 162 НК в базу по НДС включаются суммы, связанные с оплатой реализованных товаров.

Но неустойка сюда не относится. Об этом еще в 2008 году заявил ВАС РФ.

Нестойка как ответственности за просрочку исполнения обязательств, полученная от контрагента по договору, не связаны с оплатой товара в смысле статьи 162 НК. Поэтому она не облагается НДС.

Но если полученная от покупателя неустойка фактически таковой не является, а представляет из себя часть цены товара, то ее надо облагать НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-11/94424 от 23.11.2021.