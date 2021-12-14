Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Неустойка от контрагента не облагается НДС. Но только если под ней не маскируют что-то другое

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДС
Версия для печати

Если ваш покупатель поздно заплатил за товар и за это по договору положена неустойка, то облагать ее НДС не надо.

Вообще, по статье 162 НК в базу по НДС включаются суммы, связанные с оплатой реализованных товаров.

Но неустойка сюда не относится. Об этом еще в 2008 году заявил ВАС РФ.

Нестойка как ответственности за просрочку исполнения обязательств, полученная от контрагента по договору, не связаны с оплатой товара в смысле статьи 162 НК. Поэтому она не облагается НДС.

Но если полученная от покупателя неустойка фактически таковой не является, а представляет из себя часть цены товара, то ее надо облагать НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-11/94424 от 23.11.2021.

ВНИМАНИЕ!

Завтра на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение  в реестре Рособрнадзора  (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение  о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту  «Бухгалтер»

Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить