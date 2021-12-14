Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

📊 Илон Маск поднял стоимость криптовалюты Dogecoin лишь одним твитом

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Инвестиции
Версия для печати

Он сообщил, что за эту крипту можно будет купить некоторые товары Tesla.

«Tesla сделает некоторые товары доступными для покупки с помощью Doge [Dogecoin]. Посмотрим, как все пойдет», — написал он в Twitter.

2

По сообщению агентства Reuters, в ассортименте компании на продажу представлены предметы одежды, пряжки для ремней, масштабные модели автомобилей Tesla и другие позиции.

В начале апреля Маск пообещал «отправить Dogecoin на Луну», а в мае пояснил, что SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному этой криптовалютой.

О том, как влияют высказывания и посты известных людей на фондовый рынок, на «Клерке» писали ранее.

ВНИМАНИЕ!

Завтра на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение  в реестре Рособрнадзора  (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение  о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту  «Бухгалтер»

Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить