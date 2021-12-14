📊 Илон Маск поднял стоимость криптовалюты Dogecoin лишь одним твитом

Он сообщил, что за эту крипту можно будет купить некоторые товары Tesla.

«Tesla сделает некоторые товары доступными для покупки с помощью Doge [Dogecoin]. Посмотрим, как все пойдет», — написал он в Twitter.

По сообщению агентства Reuters, в ассортименте компании на продажу представлены предметы одежды, пряжки для ремней, масштабные модели автомобилей Tesla и другие позиции.

В начале апреля Маск пообещал «отправить Dogecoin на Луну», а в мае пояснил, что SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному этой криптовалютой.

О том, как влияют высказывания и посты известных людей на фондовый рынок, на «Клерке» писали ранее.