📊 Илон Маск поднял стоимость криптовалюты Dogecoin лишь одним твитом

Он сообщил, что за эту крипту можно будет купить некоторые товары Tesla.
«Tesla сделает некоторые товары доступными для покупки с помощью Doge [Dogecoin]. Посмотрим, как все пойдет», — написал он в Twitter.
По сообщению агентства Reuters, в ассортименте компании на продажу представлены предметы одежды, пряжки для ремней, масштабные модели автомобилей Tesla и другие позиции.
В начале апреля Маск пообещал «отправить Dogecoin на Луну», а в мае пояснил, что SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному этой криптовалютой.
О том, как влияют высказывания и посты известных людей на фондовый рынок, на «Клерке» писали ранее.
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