До 1 февраля 2022 года банки сообщат налоговикам о процентах по вашим вкладам

С 2021 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ, если они превышают определенную сумму. До 1 февраля 2022 банки через специальный сервис передадут в ФНС данные о выплаченных процентах.

Налоговики проанализируют эту информацию, насчитают людям налог и в конце года направят людям уведомления на уплату.

Уплатить НДФЛ с процентов надо будет до 1 декабря 2022 года.

Форма сообщений о доходе физлица, которые будут оформлять банки, утверждена приказом ФНС № ЕД-7-11/497@ от 19.05.2021.

Документ будет составляться на каждого вкладчика, за исключением тех, у кого процентная ставка не выше 1 % годовых.

Часть дохода от процентов облагаться не будет. Это произведение 1 млн и ставки ЦБ на начало года.

Таким образом в этом году необлагаемый доход составит 1 000 000×4,25 % = 42 500 руб.

Пример 1

Иванов открыл вклад в ноябре 2020 года на год на сумму 1 млн рублей под 3 % годовых.

В ноябре 2021 года срок вклада заканчивается и ему переводят проценты в сумме 30 000 руб.

Это меньше, чем 42 500 руб., поэтому налога не будет.

Пример 2

Петров открыл вклад в январе 2021 года на полгода на сумму 5 млн рублей под 4 % годовых.

В сентябре 2021 года срок вклада заканчивается и ему переводят проценты в сумме 100 000 руб.

НДФЛ будет (100 000 — 42 500) х 13 % = 7 475 руб.

Сидоров открыл вклад в январе 2021 года на год на сумму 5 млн рублей под 4 % годовых.

Вклад пролежал весь год, но проценты по нему будут зачислены в январе 2022 года.

В этом случае за 2021 год налога не будет. Уведомление на налог придет в 2023 году за 2022-ой. Точную сумму НДФЛ пока посчитать нельзя, потому что ставка ЦБ на начало 2022 года неизвестна.

Имейте в виду, что значение имеет дата выплаты процентов. Если вы хранили деньги в 2020 году, но проценты по ним выплачены в 2021-ом, то они учитываются для НДФЛ.