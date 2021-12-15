Бухгалтеры обвинили «Клерк» в предательстве

А мы всего лишь решили вывести рынок бухгалтерского аутсорса на новый уровень. Бухгалтеры-фрилансеры считают, что это уже слишком!

Все знают, что «Клерк» = бухгалтерия, опыт и крутейшая экспертиза.

Поэтому мы и запустили сервис «Клерк.Бухгалтерия» — это бухобслуживание с минимальным чеком и максимальной экспертизой. На наши головы посыпались жалобы от фрилансеров, что мы у них последний кусок хлеба забираем. Мы не такие, вы же знаете :-)!

В этой ветке в нашем Фейсбуке в чем нас только не обвинили:

— мы отнимем работу у тысяч бухгалтеров;

— теперь им только в дворники и податься;

— мы пилим какой-то (или что еще страшнее, каких-то!) сук;

— мы тут вообще все журналисты-любители, а «Клерк» последний раз что-то полезное писал, когда еще налог с продаж был.

Коллеги, конечно же нет. В нашем сервисе «Клерк.Бухгалтерия» — десятки лучших экспертов отрасли, которые уберегут ваш бизнес от штрафа и любого головняка с бухгалтерией.

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