Директор может пользоваться бизнес-картой в личных целях. Но потом будет платить НДФЛ

Бухгалтеры пояснили, что можно оплачивать с корпоративной карты, а что нельзя. Например, если это личные покупки директора — то в итоге придется за него НДФЛ начислять и платить, поскольку личные траты со счета компании — по сути доход.

Спрашивает наш подписчик.

«Фирма на УСН 6 %, есть корпоративная карта, покупаем по ней только канцтовары в офис. Шеф хочет ещё по ней заправлять бензин и оплатить гостиницу. Так можно делать?».

В комментариях пишут, что к корпоративной карте нужно относиться как к обычным подотчетным деньгам. И рассказали о паре нюансов:

«Для оплаты бензина на балансе должно быть авто или в аренде, также нужно составлять путевые листы. Хоть у вас и 6%, но нужно обосновать, что этот расход организации, а не личный руководителя».

По поводу гостиницы пишут, что если в командировке — то так можно. И еще добавили:

«Если оплата через сайт, то часто бывают проблемы. То чек гостиница не даёт на бронь, то комиссия сайта в чек не включена и часто документы расходятся с оплатой. С билетами та же беда на некоторых сайтах, сами билеты высылают на почту, а чеки нет и получается разница в оплате из-за сбора. С бензином нет проблем, если авто как-либо оформлено на компанию».

А если все указанные расходы в личных целях директора — со временем налоговики спросят, куда деньги компании уходят. И потребуют уплатить НДФЛ за него.