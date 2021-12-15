QR-коды породили новых мошенников

Аферисты звонят пенсионерам и просят привязать QR-код к социальной карте. Приходит смс, код из него нужно назвать по телефону, а после этого с карты пропадают деньги.
Об этом рассказал сооснователь и гендиректор сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
По его словам, в этот код можно зашить вообще что угодно. В том числе и ссылку на фишинговый сайт или фейковую платежную страницу, оформленную, как страница банка. И определить, что этот код на самом деле содержит, на момент наведения на него камеры смартфона, почти невозможно.
Вот несколько советов, как обезопасить себя от мошенников с QR-кодами:
- не сканировать QR-коды с подозрительных сайтов;
- если он на бумаге, проверить, не наклеен ли один на другой;
- внимательно изучить ссылку, открывшуюся после сканирования QR-кода, прежде чем что-либо делать;
- проверить, правильно ли написано название банка или магазина;
- если код содержит короткую ссылку, стараться по ней не переходить.
И наконец, эксперт посоветовал пользоваться специальными приложениями для считываний QR-кодов.
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