QR-коды породили новых мошенников

Аферисты звонят пенсионерам и просят привязать QR-код к социальной карте. Приходит смс, код из него нужно назвать по телефону, а после этого с карты пропадают деньги.

Об этом рассказал сооснователь и гендиректор сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

По его словам, в этот код можно зашить вообще что угодно. В том числе и ссылку на фишинговый сайт или фейковую платежную страницу, оформленную, как страница банка. И определить, что этот код на самом деле содержит, на момент наведения на него камеры смартфона, почти невозможно.

Вот несколько советов, как обезопасить себя от мошенников с QR-кодами:

не сканировать QR-коды с подозрительных сайтов;

если он на бумаге, проверить, не наклеен ли один на другой;

внимательно изучить ссылку, открывшуюся после сканирования QR-кода, прежде чем что-либо делать;

проверить, правильно ли написано название банка или магазина;

если код содержит короткую ссылку, стараться по ней не переходить.

И наконец, эксперт посоветовал пользоваться специальными приложениями для считываний QR-кодов.