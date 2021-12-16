Налоговики не принимают от ИП отказ от невыгодного патента

Получив от налоговиков патент с шокирующей суммой налога, ИП следом отправляют заявление об отказе от патента. Но не всегда налоговики адекватно реагируют на такой отказ.
Заявления на патент с 01.01.2022 были поданы от трех ИП в разные налоговые инспекции. Затем туда же отправили заявления об аннулировании ранее сданных заявлений на патент.
Две налоговые инспекции нормально отнеслись к этому, и патенты аннулировали.
А вот одна инспекция (ИФНС № 27) воспротивилась. Там от ИП требуют заявление по форме № 26.5-4 о прекращении деятельности по ПСН.Но ИП не прекращает эту деятельность. Да и срок действия патента не наступил. Прекращать еще нечего.
Коллеги на форуме советуют сослаться на недавнее письмо ФНС № СД-4-3/16553@ от 26.11.2021.
В нем налоговики разъяснили, что ИП может отказаться от полученного патента до даты его начала. Для этого надо уведомить ИФНС в произвольной форме.Обсуждение идет в теме форума «Аннулирование заявления на патент».
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