Сегодня – последний день для заявлений на патент с 1 января 2022 года

Подать заявление на патент надо за 10 дней до начала его действия.
Если вы хотите применять ПСН с 1 января 2022 года, то крайний срок отправки заявления — 16 декабря 2021 года. Об этом напоминает ФНС.
Сдать заявление в ИФНС можно разными способами:
- отправить по почте;
- принести лично;
- отправить по ТКС.
- отправить через личный кабинет на сайте ФНС.
Заявление подается по форме № 26.5-1, утвержденной Приказом ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-3/891@.
Не позднее 16 декабря нужно успеть подать заявление о переходе на ПСН с 2022 года: что важно знать
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