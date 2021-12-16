Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сегодня – последний день для заявлений на патент с 1 января 2022 года

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ПСН
Версия для печати

Подать заявление на патент надо за 10 дней до начала его действия.

Если вы хотите применять ПСН с 1 января 2022 года, то крайний срок отправки заявления — 16 декабря 2021 года. Об этом напоминает ФНС.

Сдать заявление в ИФНС можно разными способами:

  • отправить по почте;
  • принести лично;
  • отправить по ТКС.
  • отправить через личный кабинет на сайте ФНС.

Заявление подается по форме № 26.5-1, утвержденной Приказом ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-3/891@.

Не позднее 16 декабря нужно успеть подать заявление о переходе на ПСН с 2022 года: что важно знать

ВНИМАНИЕ!

Скоро на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение  в реестре Рособрнадзора  (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение  о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту  «Бухгалтер»

Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить