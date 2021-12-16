Сегодня – последний день для заявлений на патент с 1 января 2022 года

Подать заявление на патент надо за 10 дней до начала его действия.

Если вы хотите применять ПСН с 1 января 2022 года, то крайний срок отправки заявления — 16 декабря 2021 года. Об этом напоминает ФНС.

Сдать заявление в ИФНС можно разными способами:

отправить по почте;

принести лично;

отправить по ТКС.

отправить через личный кабинет на сайте ФНС.

Заявление подается по форме № 26.5-1, утвержденной Приказом ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-3/891@.